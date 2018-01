Det sier forbruksforsker og professor ved Høyskolen Kristiania, Runar

Døving.



I en undersøkelse gjort for Nationen sier fire av ti at maten er for dyr.



Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at nordmenn bruker 11 prosent av inntekten på mat mot 20 prosent på 1980-tallet.