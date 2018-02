Forsøkte å varsle om skoleskyter

En kvinne ringte tipstelefonen til FBI og fortalte at 19-åringen virket ustabil etter at moren hans døde. Hun fortalte at han hadde mange kniver og skytevåpen, og at hun fryktet han skulle gå inn på en skole og starte å skyte.



Det viser en utskrift av samtalen som amerikanske medier har fått tak i.



FBI har tidligere bekreftet at dette tipset ikke ble fulgt opp.