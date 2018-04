Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier det fra norsk side er forståelse for nattens aksjon i Syria.

USa, Storbritannia og Frankrike gjennomførte et koordinert angrep mot tre kjemiske anlegg.



Søreide sier i en pressemelding at bruken av kjemiske våpen i Syria utgjør en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet, og at de som står bak må holdes ansvarlige