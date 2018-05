Forsvareren for mannen som nekter for Ammerud-drapet ber om tre års fengsel for legemsbeskadigelse og likskjending.

I går ba aktor om forvaring for to av de tiltalte, etter at en 34 år gammel mann ble drept og partert på Ammerud i 2016.



Det er ikke grunnlag for forvaringstraff, mener forsvareren, som ber om at han blir straffet på mildest mulig måte.



Forsvareren til den andre mannen ber om full frifinnelse.