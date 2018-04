Forsvarsbygg skal støyisolere 1000 hus på Ørland

JAGERFLY: De nye F-35 flyene på vingene over Trøndelag under Luftforsvarets 73. bursdagsmarkering i november. Foto: NTB scanpix

Rundt 1000 bolighus på Ørland i Trøndelag skal nå bli støyisolert for å sikre at det går an å bo rundt det som skal bli Norges største kampflybase.

Det omfattende prosjektet vil koste opp mot 400 millioner kroner, og vil angå rundt 2500 innbyggere.

– Det er en stor jobb, sier eiendomssjef Carl Oscar Pedersen i Forsvarsbygg.

Mer støy

– Det er beregnet å bli mye mer støy med de nye jagerflyene, det er derfor vi gjør disse tiltakene, sier Pedersen.

Det vil bli en maksgrense for støy på 100 desibel på Ørland, som blir i rød støysone rett ved flybasen.

Det er fare for hørselskade ved støy over 115 desibel.

– Vi inspiserer alle husene, er hjemme hos folk og beregner hvordan huset er i dag og hvordan støybelastningen blir inne, sier Pedersen, og legger til:

– I gul støysone, som vi gjør støytiltak på, er det egentlig akseptabelt støynivå ute. Flyaktiviteten foregår stort sett på formiddagen og litt på ettermiddagen. Ikke om natten, og ikke om helgene.



– Vi berører jo egentlig halve befolkningen på Ørland. Vi er inne i mange stuer, soverom og kjøkken til folk som bor rundt flybasen.

Innen 2025 skal 52 jagerfly ha tatt over for de gamle F16-flyene på Ørland. Mot slutten av neste år skal de norske F-35-flyene kunne brukes operativt for første gang. Jagerflyene skal kjøpes inn fra den amerikanske våpenprodusenten Lockheed Martin.

For å redusere støyen i hjemmene til folk tyr de til tiltak som nye vinduer og dører, og etterisolering av vegger og ventiler.