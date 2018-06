Barn og unge som er plassert på et mottak i Virginia i USA etter å ha tatt seg ulovlig over grensen fra Mexico, forteller om grov mishandling og overgrep.

Barna er plassert i et mottak som opprinnelig ble bygget som et ungdomsfengsel.



Flere av de mindreårige skal nå ha fortalt at de ble påført håndjern, slått, satt i isolat, avkledd og etterlatt nakne i kalde celler. (NTB)