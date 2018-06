Politiet har fortsatt ikke pågrepet noen etter at en åtte år gammel gutt skal ha blitt utsatt for et overgrep i Solbergelva i Buskerud forrige uke.

Så langt har de heller ingen mistenkte, skriver Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding i ettermiddag.



Gutten fortalte selv at han ble utsatt for et seksuelt overgrep på vei hjem fra skolen.



Saken er fortsatt høyt prioritert for politiet.