Det er fortsatt over 1000 husstander på Sørlandet som er uten strøm.

Totalt er det 16 pågående strømbrudd i landsdelen.



Dette til tross for at droner, helikoptre, og over 100 montører fra flere steder i landet har søkt etter feil i hele dag.



Dette er den syvende dagen med strømproblemet i landsdelen