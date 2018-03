Fortsetter innsats for å bistå Frode Berg

Selv om Norge i går utviste en russisk diplomat, vil innsatsen for å bistå spionsiktede Frode Berg som sitter fengslet i Russland fortsette.

Det opplyser utenriksdepartementet, etter at P4 Nyhetene tidligere i dag meldte at Bergs støttegruppe frykter jobben med å få ham hjem til Norge har blitt mye vanskeligere.



Utvisningen skjer etter at en tidligere russisk spion ble angrepet med nervegift i England, og UD sier en slik hendelse må få konsekvenser.