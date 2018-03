Regjeringen viderefører innsatsen mot terrorgruppen IS i Irak.

Mandatet for Norges bidrag går opprinnelig ut 10. mars, men gjelder nå ut 2018.



Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier IS fortsatt har evne og vilje til å gjennomføre terrorangrep i og utenfor regionen, og at Irak derfor trenger støtte fra den internasjonale koalisjonen.