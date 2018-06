En mann som er dømt til forvaring for voldtekt mot fire kvinner er på frifot, og politiet vet ikke hvor han er.

Mannen ble dømt til åtte års forvaring, men etter at den siste anken ble avvist i april i år, har ikke politiet klart å komme i kontakt med ham, melder NRK.



Sakkyndige har konkludert med at faren for nye voldtekter er stor.