Forventer «eksepsjonelt høy» strømpris utover sommeren

Strømprisene har skutt i været i det siste – og der har de tenkt å bli værende, skal vi tro analytikerne.



Årets mai hatt den høyeste gjennomsnittlige strømprisen siden 2011, ifølge Oslo-tall Årets mai hatt den høyeste gjennomsnittlige strømprisen siden 2011, ifølge Oslo-tall Aftenposten har hentet inn.

– I sommer ligger det an til en markedspris på rundt 40 øre per kilowattime (kWh), og i tillegg kommer vanlige avgifter og nettleie for forbrukerne. Dette er omtrent dobbelt så dyrt som normalen de siste 6-7 årene, forteller senioranalytiker Olav Johan Botnen i Wattsight til P4.

Årsaken til den stive prisen er svært lite nedbør fra midten av februar og fram til nå – noe som gjør at det er lite vann i magasinene. Dette betyr at vi må importere dyr kull- og gasskraft fra blant annet Tyskland.

Nylig ble det publisert tall som viste at norske husholdninger i snitt måtte betale hele 106,4 øre per kilowattime (inkludert avgifter og nettleie) i første kvartal.

– Hvis man ikke allerede har sikret seg fastpris, er det lite man kan gjøre. Det man kan trøste seg med, er at det er veldig lite forbruk nå om sommeren, forteller Wattsight.