Filmen som skildrer terrorangrepet i 2011 har premiere fredag 9. mars, men allerede mandag vises den under den internasjonale filmfestivalen i Berlin.



Flerer har kritisert den, og mener det er for tidlig å lage film om terroren. Poppe har full forståelse for at noen føler det.



– Samtidig er det viktig å lage denne filmen, sier Poppe.