Forventer rekordhøy norsk petroleumsproduksjon

Samlet har norsk olje- og gassproduksjon økt i fire år på rad, og nå spår Oljedirektoratet at samlet produksjon innen fem år kan komme opp i rekordnivået fra 2004.

Det sier Oljedirektoratets sjef Bente Nyland.



Dette til tross for dystre spådommer for norsk oljebransje, ikke minst fra miljøvernhold, der mange har snakket om "det grønne skiftet".



Faktum er at det vil være lønnsom petroleumsproduksjon i Norge i mange år fremover, sier Nyland.