Flere løypekjørere melder nå at det vil være skiløyper i marka helt frem til 17. mai.

I Nordmarka melder Skiforeningen at det er rundt en meter med snø i de fleste løypene over 350 meter, skriver Dagens Næringsliv.



Driftkostnadene har denne sesongen var vært høyere enn normalt, og det er kjørt over 52.000 kilometer med løyper i marka.