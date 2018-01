Du må belage deg på at det kan bli enda dyrere å kjøre bensin- og dieselbiler i Oslo sentrum fremover.

Byrådsleder Raymond Johansen sier et forbud mot fossilbiler er uaktuelt, men håper å nå målsettingene innen 2024 ved bruk av høyere bomsatser for bilene som fourenser mest.



– Det betyr at hybrider og el-biler fortsatt få fordeler, sier han.