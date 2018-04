Fremskrittspartiets Ungdom vil fjerne juridisk kjønn og få slutt på all kvotering.

Ungdomspartiet mener det er utdatert og ha et skille mellom kjønnene og vil dermed blant annet fjerne kategorien kjønn i passet.



Leder i FpU, Bjørn Kristian Svendsrud sier til Klassekampen at dette og vil stoppe all kvorterting som partiet er imot.