Nå ber de fiskeriminister Per Sandberg om å bla opp 10.000 kroner for hver stålvaier fiskerne tar opp fra sjøen.



Ifølge Dagbladet mener ungdomspartiet at en slik panteordning vil være et incentiv for å ta med stålvaierne til land, istedenfor å dumpe dem i sjøen.



Sandberg syns forslaget er godt og lover å følge opp.