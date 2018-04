Frankrike gjentar i dag at de ønsker en politisk løsning i Syria, etter luftangrepet i natt.

Landets utenriksminsiter sier det må utarbeides en plan for å få slutt på konflikten.



Forsvarsminsiteren i Frankrike bekreftet i dag tidlig at de i natt avfyrte kryssermissiler fra krigsskip i Middelhavet, og at franske jagerfly ble brukt i angrepet.