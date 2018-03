Fraråder ikke lenger å dele ferien på Facebook

Tidligere advarte de mot dette, av frykt for innbruddstyver mens du er bortreist.



Både Gjensidige forsikring og If sier til NRK at de ikke har hatt en eneste sak der noen har lagt ut et feriebilde på sosiale medier som har ført til innbrudd.



Den eneste advarselen som kommer fra selskapene er at du ikke spesifikt skal skrive at huset ditt står tomt i en uke eller to.