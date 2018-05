Skuespilleren Morgan Freeman kommer nå med en ny unnskyldning etter at åtte kvinner har anklaget ham for seksuell trakassering.

80-åringen sier han er knust over at malplasserte komplimenter og humor sidestilles med seksuelle overgrep.



Freeman er blant annet anklaget for å ha berørt kvinnene, løftet skjørtet til én, og for å ha kommet med upassende kommentarer.