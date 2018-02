På E134 over Haukelifjell og over Vikafjellet blir ikke veien åpnet igjen i dag.



Over Hardangervidda er det stengt for kjøretøy under sju og et halvt tonn, og kolonnekjøring for større kjøretøy.



Det er kolonnekjøring også mellom Hovden og Haukeli, og over Hemsedalsfjellet.