Fremsto som normal etter knivdrap

Det fortalte overlegen og psykologen som tok i mot den tiltalte på legevakten i retten i dag.



Overlegen sa at jenta snakket normalt, og at hun ikke var preget emosjonelt. Videre sa han at hun til og med smilte av og til.



Jenta har fortalt at hun hadde planer om å knivstikke, men hevder hun ikke ønsket å drepe noen.