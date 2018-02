French hevder han og Moland var agenter

Han hevder, i en fersk NRK-podcast, at de havnet i en felle da sjåføren deres ble skutt.



Ifølge French ble de overfalt av det han mener kan ha vært regjeringssoldater. Moland skal ha løsnet et skudd med en hagle tilbake, før det ble besvart og sjåføren ble skutt og drept.



French' teori er at kongolesisk etterretning hadde holdt øye med de to nordmennene.