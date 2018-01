Kvinnen var tiltalt for å ha startet eller forsøkt å starte flere branner i Bærum. Blant annet for å ha forsøkt å tenne på et hus der en familie på fire lå og sov.



I Asker og Bærum tingrett ble kvinnen dømt til fengsel i tre og et halvt år, men hun ble frifunnet på alle punkter av juryen i Borgarting lagmannsrett.