En 40 år gammel drosjesjåfør blir frikjent for voldtekt ni år etter at han ble dømt.

Mannen har sonet over to år i fengsel og mistet også drosjeløyvet.



Nå har statsadvokaten i Hordaland gjort helomvending og ber retten avsi ny dom der han skal frifinnes, skriver Bergensavisen.



Det skjjer at broren til den fornærmede kvinnen har opplyst at hun flere ganger har innlever uriktige anmeldelser mot menn.