En journalist i 30-årene, som i tingretten ble dømt til over fire års fengsel for voldtekt av en kvinne i 20-årene, er frifunnet i lagmannsretten.

Ifølge tiltalen hadde mannen i desember 2016 samleie med kvinnen til tross for at hun sov eller var for beruset til å motsette seg mannen.



Mannen forklarte at kvinnen hadde deltatt i den seksuelle omgangen.