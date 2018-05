En frisør i Oslo er tiltalt for seksuell handling mot en 14 år gammel jente.

Dette skal ha skjedd under en frisørtime i fjor.



I følge tiltalen skal mannen i 30-årene ha massert ryggen og skuldrene til jenta før han skal ha befølt henne under klærne.



Mannens forsvarer sier til NRK at han nekter straffskyld.