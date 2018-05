Fristen i finansmeglingen går ut

Det kan få store konsekvenser for bankene ved en streik. Foto: NTB scanpix

Det er ennå ingen enighet i meglingen for banker og forsikringsselskap. Fristen går ut ved midnatt, men partene forhandler fortsatt, får P4 bekreftet fra Anna Grevam sin er leder for kommunikasjon i Finansforbundet, ca klokken 23:40.



Om partene ikke kommer til enighet, går drøyt 21.000 ansatte i banker og forsikringsselskap ut i streik fra i morgen.

Finans Norge har bekreftet at de fleste betalingssystemer skal fungere som normalt, men en rekke bankfilialer kan bli stengt.

Det er Finansforbundet og LO Finans som megler med arbeidsgiversiden Finans Norge.



Finans Norge har vært negative til LOs krav om et såkalt "slitertillegg" for de som ikke orker å jobbe etter at de har fylt 62 år.