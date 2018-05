Frode Berg: Bekymret for helsa

Frode Berg (62) som er siktet for spionasje i Russland er varetektsfengslet i nye tre måneder.

Det avgjorde retten i Moskva torsdag.

Ber E-tjenesten ta ansvar

62-åringen har sittet i høysikkerhetsfengselet Lefortovo siden han ble pågrepet i Moskva 5. desember.

Han er siktet for spionasje og risikerer minimum ti års fengselsstraff. Nylig fortalte hans forsvarere at Berg har fortalt dem at han jobbet som kurer for den norske E-tjenesten.

- Jeg har blitt lurt og manipulert til å gjøre noe jeg ikke hadde lyst til å gjøre. Jeg havnet i en forferdelig situasjon, fortalte Berg til norsk presse mens han sto i et bur i rettssalen.

På spørsmål om hva han forventer av E-tjenesten svarte Berg at de må ta ansvar.

Ifølge VG mener russisk etterretning, FSB, at Berg har vært fem ganger på såkalte spionturer i Russland. Ifølge Bergs forsvarere hadde Berg i desember med seg 3000 Euro som han skulle levere til en kontaktperson i Moskva. FSB mener han i gjengjeld skulle få opplysninger om den russiske nordflåten.





I retten i dag sa Berg at han var på en privat tur og at konvoluttene han hadde med seg ble kjøpt i Russland.

- Er ikke 30-40 år lengre

Fra buret i rettssalen fortalte Berg frammøtte norske journalister at han er bekymret for sin egen helse på grunn av krevende forhold i fengselet.

- Jeg bor på ei celle på 9,5 kvadratmeter sammen med en annen person. Der bor vi, sover og spiser og utfører vår personlige hygiene. Helsemessig er jeg bekymret for å være på ei celle 23 timer i døgnet og ensformig og forferdelig kosthold. Jeg er ikke 30-40 år lengre, sa Berg.

Han fortalte at han har kontakt med familien sin gjennom ambassaden og at ambassaden besøker ham annenhver uke. Men han vil ikke ha familien på besøk.

- Det er så forferdelige forhold i fengselet at det blir en traumatisk opplevelse, sa Berg.