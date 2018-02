Frode Berg får fri rettshjelp

Det bekrefter advokaten hans, Brynjulf Risnes til NRK. Den første søknaden om dette ble avslått.



Risnes sier det virker som at staten forstår at det er viktig at Berg og familien får støtten de trenger i denne situasjonen.



Berg har vært i fengsel i Moskva siden 5. desember i fjor da han ble pågrepet med 3000 euro på seg.