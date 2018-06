Det har mange bileiere fått erfare den siste tiden.



Forrige uke var en skadetopp for Gjensidige Forsikring. De fikk da inn 1.207 skademeldinger på ødelagte ruter, melder NRK.



Den veldige varmen ute og kald luft fra klimaanlegget i bilen er en dårlig kombinasjon for frontrutene. Og får du en steinsprutskade, er det stor sjanse for at ruta rett og slett sprekker.