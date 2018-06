Fremskrittspartiet mener Norge har gjort nok for folk på flukt og at det hjelper lite på situasjonen at vi tar i mot flyktninger.

I dag kom det tall fra FN som viser at nesten 70 millioner mennesker nå er flyktninger og Flyktninghjelpen mener Norge må gjøre mer for å hjelpe folk på flukt.



Frps Jon Helgheim er helt uenig, mens SVs Karin Andersen sier Norge er et rikt land som kan gå foran med et godt eksempel.