FrP er åpen for å ta KrF inn i regjeringen til tross for at de i dag bidro til å felle justisminister Sylvi Listhaug.

FrP-leder Siv Jensen sier til VG at de ønsker å søke samarbeid med KrF fordi det er bra for borgerlig side, og kan hindre Ap regjeringsmakt.



Men hun påpeker at KrF da må vike i visse saker, og samtidig vise at de er klar for et samarbeid