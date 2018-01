Frp konfronterte allerede i 2012 Ulf Leirstein med rykter om at han hadde hatt trekantsex med en ung partifelle.

Det bekrefter partiets assisterende generalsekretær Øistein Lid, til NRK.



Leirstein skal ha avvist ryktene, og dermed ble saken lagt død.



Til tross for at flere i FrP sier de også fortalte om Leirstein til leder Siv Jensen, så hevder hun selv at hun ikke husker dette.