Frp går fram 4,7 prosentpoeng og ender på 17,4 prosent oppslutning. Mens Rødt får 4,3 prosent og ender godt over sperregrensen på målingen Norfakta har gjort for Nationen og Klassekampen.



Begge partiene mener framgangen kommer etter bråket rundt Sylvi Listhaug som endte med at hun måtte gå av som justisminster etter at Rødt fremmet mistillitsforslag.