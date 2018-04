En tidligere Frp-politiker i 40-årene fra Østlandet er tiltalt for ha overgrepsbilder av barn.

I følge tiltalen skal han ha hatt to slike bilder og en film som viser seksuelle overgrep mot barn. Han er i tillegg tiltalt for å ha store mengder narkotika.



Mannens forsvarer sier til NRK at han foreløbig ikke har tatt stilling til straffskyld.



Mannen meldte seg ut av partiet da han ble siktet.