FrP straffes lite for #metoo-saker

Fremskrittspartiet straffes mindre for varslersakene enn andre partier, fordi velgerne ikke er like opptatt av likestilling. Det tror flere eksperter.

Fremskrittspartiet opplever fremgang på meningsmålingene, til tross for til dels grove varslersaker internt.





På den siste målingen utført av Opinion for Avisenes Nyhetsbyrå , har partiet en oppslutning på 15,9 prosent. Det er en fremgang på 1,4 prosentpoeng.

Til sammenligning har Arbeiderpartiet en oppslutning på 21,4 prosent. Det er en fremgang på kun 0,6 prosentpoeng, og Ap er fremdeles langt unna målet om å være Norges største parti.

Ulike verdigrunnlag

Kommentator i Dagsavisen, Hege Ulstein, tror noe av årsaken til at partiene opplever forskjellige reaksjoner fra velgerne, kan skyldes at de har ulike verdigrunnlag.

– Jeg tror absolutt at Frp-velgere også er opptatt av likestilling, men det ligger nok ikke i ryggmargen på samme måte som det gjør for solsialdemokrater eller venstreorienterte velger, sier Ulstein.

Høyre har nå med sine 25 varsler fått flest, Ap følger rett bak med et tjuetalls varsler, mens Frp så langt har mottatt sju stykker.





Bakgrunnstallene viser også at én av fire som stemte Ap i fjor høst, nå har satt seg på gjerdet. Ulstein er ikke overrasket over dét, og tror også det er ekstra skadelig at partiet ble rammet helt inn i partiledelsen.

– Trond Giske har vært sentralt plassert i mange år. Derfor skades tilliten til Ap ekstra mye, sier hun.

Stort sprik mellom liv og lære

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning, tror også identiteten som kvinne- og likestillingsparti gjør det ekstra vanskelig for Arbeiderpartiet.

– Mange velgere opplever at det blir for stort sprik mellom liv og lære. De fleste partier som ikke klarer å leve opp til egne formaninger, straffes av velgerne - naturlig nok. Det er det som skjer med Ap nå, sier Bergh.

Nettopp derfor tror han Frp klarer seg bedre, og opplever mindre fall i oppslutning.

– Partiet har ikke frontet likestilling som sin store kamp, og de har også flere mannlige enn kvinnelige velgere. De kan jo ha en annen oppfatning av noen av disse sakene, forklarer Bergh.





– For meg blir det litt hult når partileder Siv Jensen hevder at det skal være trygt for unge i partiet, samtidig som alle sakene blir lukket nesten uten reaksjoner, påpeker Ulstein. Hun mener velgeroppslutning ikke er alt, og tror de manglende konsekvensene øker sannsynligheten for at det vil komme flere slike saker i Frp.

Selv om Frp ikke straffes på meningsmålingene, etterlyser Hege Ulstein likevel et oppgjør med ukulturen.