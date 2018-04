Frp vil ha kasinoer på travbanene

Landsstyret i Frp vil åpne opp for kasinodrift på norske travbaner.

Oslo Frp, som står bak forslaget, viser til at nordmenn er storforbrukere av de utenlandske kasinotilbudene på internett, mener da forsvinner store pengesummer ut av landet.



Norsk Rikstoto er positiv til forslaget, mens organisasjoner som jobber med spillavhengighet er kritiske. Actis viser til at mer enn 120.000 nordmenn sliter med spillavhengighet, og mener det da er lite gjennomtenkt å tilrettelegge for en ny spillarena.