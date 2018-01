Fremskrittspartiet vil ha nasjonale krav til ferdigheter i norsk for kommunale ansettelser.

Drammen kommune har vedtatt å stille krav til norskferdigheter ved alle ansettelser, og nå krever Frp at alle landets kommuner følger etter.



Partiets innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim sier til Aftenposten at dårlig språk er farlig for liv og helse.