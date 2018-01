Frykter eldre rammes når sykehjemsstøtte kuttes

Det frykter både eldrebyråden i Oslo og KS.



Regjeringen har bestemt at investeringstilskuddet til sykehjem og omsorgsboliger bare skal kunne brukes til å øke kapasiteten, og ikke oppgradere eksisterende plasser fra 2021.



Eldreminister Åse Michaelsen sier til Dagsavisen at det er viktig å bygge ut flere plasser, og at det er kommunenes ansvar å rehabilitere.