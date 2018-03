Senterpartiet er bekymret for at stadig lavere fødselstall kan gå utover fremtidens velferd.

Nye tall fra SSB viser at det aldri før er født færre barn i Norge, I fjor ble det født 1,62 barn per kvinne, mot 1,71 året før.



Dette er alvorlig, sier Finanspolitisk talsmann i Senterpartiet, Sigbjørn Gjelsvik, sier som mener regjeringen ikke har gjort nok for å legge til rette for at flere skal få barn: