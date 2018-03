Frykter forslag vil gjøre mat dyrere

Maten i Norge kan bli dyrere om det innføres krav om at leverandørerne må selge varene til samme pris til alle dagligvarekjedene.

Det frykter professor i konkurranserett, Erling Hjelmeng, ved Universitetet i Oslo.



Arbeiderpartiet har foreslått dette for at små aktører skal kunne konkurrere med de store kjedene.



Men Hjelmeng sier til NRK at det kan slå feil ut, fordi de store kjedene ikke vil forhandle priser som alle konkurrentene får tilgang til.