USAs finansminister, Steven M-en-uchin, sier USA ikke er redde for en handelskrig.

M-en-uchin sier til Fox News at president Donald Trump vil gjennomføre sitt forslag om 60 milliarder dollar i straffetoll på kinesiske varer.



Torsdag sa Trump at han vil gjøre det, som hevn for angivelig tyveri av amerikansk opphavsrett på teknologi.