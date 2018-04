Frykter kommuneansatte vil tie

- Ingen ansatte i Oslo kommune skal føle at de ikke kan delta i den offentlige samtalen.

Det sier Harald Nissen, leder i kultur og oppvekstkomiteen i bystyret i Oslo, etter at det er startet undersøkelser om læreren Simon Malkenes har krenket elever etter å ha deltatt i programmet Dagsnytt Atten. Der skildret han en enkelttime.



Nissen sier til Aftenposten at det ikke må være tvil om at ansatte har en selvstendig rett til å uttale seg.