Frykter konsekvenser av nedskjæringer

Tillitsvalgte frykter at nedskjæringene i norske fengsler vil få store konsekvenser.

Siden 2014 er det kuttet rundt 200 millioner kroner i budsjettet til kriminalomsorgen på landsbasis, melder TV2.



Hovedtillitsvalgt i Telemark fengsel, Ingeborg Kivle, sier til kanalen at de nå ikke klarer å fylle samfunnsoppdraget, som er å hjelpe innsatte til å leve et lovlydig liv når de slipper ut.



Hun viser blant annet til at innsatte oftere må låses inne på cella, fordi det er få ansatte på jobb.





Statssekretær i justisdepartementet, Thor Kleppen Sættem, svarer det nå gjøres store investeringer for å gjøre kriminalomsorgen mer moderne.

- Det vil gjøre arbeidet og muligheten til å drive moderne og godt kriminalitetsarbeid bedre, sier han.