Frykter massenedleggelse av kirker på østkanten

Ap-politiker Jan Bøhler frykter for konsekvensene ved en massenedleggelse av kirker på Oslo Øst.

Kirkelig fellesråd vurderer å legge ned åtte kirker på østkanten.



Bøhler sier til NRK at de lokale kirkene betyr mye for folk, også for de med innvandrerbakgrunn, fordi de gir trygghet og stabilitet.



Den norske kirke ønsker å spare 10 millioner kroner ved å leie ut byggene til andre formål eller endre driften.