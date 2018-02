Politiet frykter for økt ID-tyveri og kriminalitet på nett.

Det kom frem under en presetasjon av trusselbilde som Kripos presenterte på en seminar med Næringslivets sikkerhetsråd i dag.



Assisterende sjef for Kripos, Vigleik Antun, sier den digitale utviklingen gjør at politiet må håndtere stadig flere utfordringer som utspiller seg digitalt.