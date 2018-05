Frykter Oslo-modellen vil ødelegge andre byer

Opplysningsrådet for veitrafikk frykter flere byer vil ta etter Oslo og gjøre det vanskligere for folk å bruke bil.



I dag arrangerte de et møte i hovedstaden for å diskutere hvordan fremtidens byer skal se ut.



Forskjell på byene

Direktør i opplysningsrådet, Øyvind Thorsen, frykter flere byer vil ta etter Oslos restriktive bilpolitikk.







- Jeg tror vi får mange døde byer etterhvert, hvis vi ikke klarer å få til den miksen som gjør en by interessant, sier Thorsen til P4 Nyhetene.





- Vi kan ikke bare å ha gågater. Folk må komme seg til byen, og det er ikke alle som kan gå eller sykle, eller eventuelt ta kollektiv. Og kollektivløsningene er noe helt annet i Oslo enn i de mindre byene.





- Ødelegger byene

Det har blitt vanskeligere for bilistene i Oslo. Thorsen er positiv til gågater og bilfrie områder, men advarer mot at det blir for mange, og sier det kan ødelegge byene.





- Det at du bare fjerner bilene gjør ikke at det blir mer levende. Hvis dette sprer seg, er jeg redd vi er på ville veier, sier han.





Trives bedre uten biler

Per Espen Stoknes, stortingsrepresentant fra Miljøpartiet de Grønne, mener Thorsen tar feil.





- Når man gjør byområder bilfrie øker antall gående, butikkene får bedre omsetning, eiendomsverdiene går opp, og folk trives bedre, sier han.