Frykter papirløse flyktninger har betalt for mye skatt

Et vikarbyrå som sikrer arbeid til papirløse flyktninger, frykter asylsøkere har betalt opp mot en halv milliard kroner i skatt.

Daglig leder i Plog AS, Arne Viste, sier til Klassekampen at han frykter mange har betalt langt mer skatt enn de skal fordi de ikke har oppholdstillatlse og dermed ikke skattekort og automatisk trekkes 50 prosent.



Han har nå anmeldt Skatteetaten til Riksadvokaten for tjenestefeil.